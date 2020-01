Una nuova rissa si è consumata sabato notte, nel cuore della movida di Nocera Inferiore, spingendo carabinieri e polizia ad intervenire in maniera congiunta. Poco prima delle due di notte, all’incrocio tra via Garibaldi e Corso Vittorio Emanuele, alcuni ragazzi avrebbero aggredito un loro coetaneo. Tra di loro diversi minorenni e qualche maggiorenne. Il violento episodio si è verificato a ridosso di quel tratto di strada che ospita diversi locali e bar, che durante i weekend sono invasi da un numero elevato di persone. La rissa, che ha coinvolto più ragazzi, in maggior parte adolescenti, avrebbe visto alcuni dei protagonisti utilizzare delle bottiglie di vetro, finite poi per essere lanciate, così come fatto con delle sedie di un bar vicino.



Un primo bilancio riferisce di un ragazzo di 18 anni ferito al volto e su altre parti del corpo. Non si conoscono le cause della lite. Sulla dinamica indagano le forze dell’ordine, giunte con più auto di servizio sul posto, tra polizia e carabinieri, dopo le segnalazioni raccolte da persone presenti al momento dei fatti. La violenza usata dal gruppo di ragazzi aveva costretto molti dei giovani ad allontanarsi per paura di essere coinvolti. Non solo dal luogo della rissa, ma anche dai bar vicini. Oltre a riportare la calma, gli inquirenti hanno avviato le prime attività per ricostruire quanto accaduto, ascoltando persone informate sui fatti per poi procedere all’eventuale acquisizione di filmati di sorveglianza per identificare gli autori della rissa. © RIPRODUZIONE RISERVATA