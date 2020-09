Hanno picchiato e accoltellato un giovane a Pontecagnano Faiano un mese fa, ora sono stati smascherati dai carabinieri. Quattro misure cautelari sono state eseguite dai carabinieri di Battipaglia. L’accoltellatore del giovane, un 21enne che stramazzò al suolo in piazza Risorgimento, è stato tratto in arresto e altri tre ragazzi che parteciparono alla rissa sono stati identificati e denunciati a piede libero e sottoposti all’obbligo di dimora a Pontecagnano. L’episodio è accaduto un mese fa, lo scorso sette agosto. Un vero e proprio regolamento di conti nei confronti di giovane che, dopo l’accoltellamento, fu trasportato da alcuni conoscenti all’ospedale di Salerno e ricoverato in prognosi riservata. A distanza di un mese i carabinieri sono riusciti a ricostruire l’episodio ed ad individuare l’accoltellatore e tre protagonisti della rissa cui parteciparono altri giovani. Una serata tranquilla, quella dello scorso 7 agosto, che stava per trasformarsi in tragedia. Due gruppi di giovani si sono affrontati a mani nude in piazza Risorgimento poi uno degli aggressori ha estratto un coltello ed ha colpito il 21enne ad una gamba.

La vittima giunse all’ospedale Ruggi d’Aragona in condizioni disperate. I sanitari appurarono che era stata recisa un’arteria e il ferito fu operato d’urgenza e fortunatamente l’intervento chirurgico scongiurò il peggio. Le forze dell’ordine furono allertate dai passanti, che notarono il ragazzo sanguinante sull’asfalto. Troppo tardi quando i carabinieri giunsero in piazza Risorgimento. Il ferito non c’era più, era già stato trasportato in ospedale e anche l’accoltellatore e i protagonisti della rissa erano spariti. Subito dopo l’agguato i carabinieri avviarono le indagini e nelle ultime ore sono state eseguite le quattro ordinanze cautelari emesse dal gip del Tribunale di Salerno, riguardanti l’accoltellatore, che è stato arrestato, e tre giovani denunciati e sottoposti a provvedimenti restrittivi. Gli investigatori hanno appurato che tra il ferito e l’accoltellatore c’erano vecchi risentimenti e sin dall’inizio delle indagini hanno seguito due piste: quella legata allo smercio di stupefacenti e quella passionale. © RIPRODUZIONE RISERVATA