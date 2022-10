Sfocia in rissa una lite tra ragazze, i fidanzati erano armati: arrestati

Furibondo litigio, l'altra sera in piazza Vittorio Veneto a Salerno, tra due coppie di fidanzati provenienti dall'area sarnese. Un litigio che si è trasformato in una rissa anche per la presenza di armi, come spranghe ed un machete. E nell'autovettura di una delle due coppie, gli agenti della sezione Volanti hanno rinvenuto anche una pistola a salve. A dare inizio alla lite sono state le due ragazze, entrambe minorenni, che si sono prese per i capelli. Poi sono intervenuti i due giovani a dare manforte alle rispettive fidanzate. Non sono mancati schiaffi e calci, ma per fortuna nessuno dei contendenti ha riportato ferite da richiedere l'intervento dei sanitari. Sul posto, allertati dalle persone che erano presenti, sono giunte le pattuglie della sezione Volanti che hanno evitato il peggio. Portati in questura, le due ragazze sono state affidate ai genitori essendo minorenni mentre i due maschi sono stati trattenuti per tutte le verifiche necessarie e rilasciati.

Una vicenda che per fortuna non ha avuto conseguenze gravi, anche per l'immediato intervento della polizia, ma dimostra come tra i più giovani sia sempre più frequente l'utilizzo di oggetti contundenti che possono ferire anche in modo grave. Non è la prima volta che ragazzi vengono sorpresi con oggetti atti ad offendere che spuntano durante le risse con conseguenze ben più gravi di quanto accaduto l'altra sera. Ritornando ai fatti di venerdì sera, ancora poco chiaro il motivo scatenante ma non è escluso possa trattarsi di una futilità anche se dalle parole ai fatti il passo è stato breve. Qualcosa di sicuro è accaduto tra le due coppie, in particolare tra le due ragazze che secondo alcuni testimoni hanno iniziato a litigare furiosamente prima di arrivare alle mani per poi coinvolgere nella violenta discussione anche i rispettivi fidanzati.