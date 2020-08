Rissa per una ragazza a Battipaglia. L’episodio è accaduto nella tarda serata di sabato in un vicolo tra via Mazzini e piazza Amendola poco lontano dai pub e i locali della Movida. Urla, spintoni, schiaffi e calci. Ad affrontarsi due gruppi di ragazzi che si sono picchiati sin quando è intervenuto qualche passante. La lite tra i giovani, qualcuno anche minorenne, a cui hanno partecipato due o tre ragazze, è stata causata da motivi passionali. Una ragazza contesa, che sarebbe stata presente alla lite, a cui un coetaneo ha rivolto complimenti e avance. Poi, i due gruppi rivali si sono affrontati e i ragazzi si sono picchiati. Addirittura, sarebbero state lanciate anche delle bottiglie di vetro per strada. Dieci minuti di terrore, probabilmente anche meno e poi i balordi sono fuggiti via magari per non incappare nelle forze dell’ordine. © RIPRODUZIONE RISERVATA