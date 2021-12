Rissa notturna tra stranieri, protesta per il chiasso: aggredito a calci e pugni

Una lite tra stranieri costa caro ad un giovane, intervenuto per il troppo rumore e finito aggredito. E' accaduto la notte scorsa, a San Marzano sul Sarno, in via Cesare Battisti, dopo la mezzanotte. Due marocchini insieme ad una terza persona ucraina, avevano cominciato a discutere animatamente. Poi la rissa, con calci e pugni sferrati da più parti con l'inevitabile confusione e le urla.

APPROFONDIMENTI IL SEQUESTRO Salerno, sequestrate oltre tre tonnellate di fuochi d'artificio... LA SCOPERTA Angri, sequestrate oltre 3,5 tonnellate di fuochi d'artificio:... L'INCIDENTE Tamponamento sulla Salerno-Reggio: perde la vita un uomo di 88 anni

A quel punto un ragazzo di 30 anni era uscito in strada per tentare di ripristinare la calma, chiedendo anche di non far baccano visto l'orario. Uno dei tre, invece, gli si è scagliato contro, prendendolo a calci e colpendolo con un oggetto metallico. Ignoranto del tutto la sua richiesta. Il ragazzo ha riportato un trauma al volto e ferite al ginocchio. Così da referto ospedaliero, presso l'Umberto I di Nocera Inferiore. Sul posto è giunta anche una pattuglia dei carabinieri, che ha fatto si che i tre stranieri si dileguassero. Non è il primo episodio di violenza che vede come protagonisti persone straniere nel comune dell'Agro nocerino. Spesso il motivo è generato dall'abuso di alcol, che a sua volta genera risse tra molti residenti extracomunitari, i quali si spingono in strada per darsele di santa ragione. Spesso anche con l'uso di oggetti pericolosi. Tempo fa, l'opposizione aveva presentato un'interrogazione per conoscere il numero di stranieri presenti sul territorio, per individuare irregolari e permetterne l'espulsione dalle forze di polizia.