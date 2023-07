Botte da orbi nel parcheggio a Celle di Bulgheria, due persone finiscono in ospedale

Finiscono in ospedale, feriti, dopo una violenta lite scoppiata in un parcheggio. Accade in una strada del centro cittadino delo piccolo borgo cilentano di Celle di Bulgheria. Protagonisti due uomini del posto un 59enne e un 50enne.

Il primo ha invitato l’altro a spostare l’auto perchè occupava uno spazio che poteva tornargli utile per eseguire la manovra che doveva servire a uscire da quella strada con la sua auto. Trattandosi di un parcheggio pubblico e non privato, come avrebbe lasciato intendere il 59enne, questi ha ritenuto di non dover ascoltare e dare seguito alla richiesta del concittadino.

In breve gli animi si sono scaldati: prima gli insulti e poi le mani. I due se le sono date si santa ragione nel mezzo del parcheggio davanti agli sguardi attoniti di chi si trovava in zona. Per entrambi si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 e il successivo trasporto presso l’ospedale di Vallo della Lucania . Il 50enne sarebbe stato ferito ad un occhio mentre l’altro avrebbe due dita fratturate. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno identificato i due responsabili della rissa che, adesso, rischiano di incorrere in azioni giudiziarie.