Sabato 1 Dicembre 2018, 06:40 - Ultimo aggiornamento: 01-12-2018 07:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANGRI - Auto parcheggiata davanti al passo carrabile. Scoppia la rissa tra vicini di casa. Sono dovuti intervenire i carabinieri l’altro ieri sera in una traversa del centro cittadino, poco distante da piazza Doria. Una decina le persone coinvolte, tutte identificate dai militari. Tra loro anche donne e ragazzine. Sono volati schiaffi, calci e pugni. Due persone sono rimaste lievemente ferite. Tutto è accaduto per problemi di vicinato. Il conducente di un’utilitaria bianca ha parcheggiato la propria vettura davanti al cancello di un’abitazione munito di passo carrabile. La proprietaria di casa e suo figlio sono usciti chiedendo che l’auto venisse spostata, consapevoli del fatto che il proprietario fosse il genero del suo nuovo vicino di casa, trasferitosi ad Angri con la famiglia solo da poche settimane. Una parola di troppo, una smorfia mal interpretata e la discussione è presto degenerata in rissa, coinvolgendo pian piano tutti i componenti delle due famiglie, che sono scesi in strada a prendere le difese dei propri rispettivi parenti. I residenti della zona, richiamati dalle urla, hanno allertato i carabinieri, costretti ad intervenire per sedare gli animi e riportare ordine in strada.