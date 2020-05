Rissa a Pontecagnano. Questa sera un gruppo di giovani ha aggredito un coetaneo all'interno di un negozio in pieno centro. A soccorrere il giovanotto che ha riportato alcune ferite sono stati gli operatori del 118 e i vigili urbani che hanno provveduto al trasferimento del giovane in ospedale. Sull'espisodio indagano i carabinieri della stazione di Pontecagnano e della compagnia di Battipaglia che sono a lavoro per individuare gli aggressori e appurare il motivo che ha scatenato la lite. Ultimo aggiornamento: 23:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA