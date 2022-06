Il Questore di Salerno ha chiuso per sette giorni il locale di Sala Consilina all'esterno del quale una settimana fa si è consumata una maxi rissa con protagonisti ragazze e ragazzi. Il video della rissa - data in esclusiva da Il Mattino - è diventato virale ed è stato al centro delle attenzioni dei carabinieri della Compagnia di Sala Consilina per ricostruire l'accaduto.