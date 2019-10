Rissa tra extracomunitari, coinvolti uomini e donne. Paura in pieno centro cittadino a Sarno. L’opposizione insorge: «È necessario censire gli stranieri». Il fatto è accaduto nella tarda serata di lunedì, quando due uomini di origini marocchine hanno iniziato a discutere animatamente nei pressi di una attività commerciale.



In pochi minuti, in corso Vittorio Emanuele, si è passati dalle parole all’aggressione fisica. Una lite furibonda, sfuggita al controllo quando altri connazionali, tra i quali alcune donne, sono intervenuti. Pugni e calci, minacce da più parti. Diverse le persone che hanno assistito inermi e terrorizzate alla rissa. Sul posto immediato è stato l’intervento dei carabinieri della locale stazione per cercare di sedare gli animi ed identificare i responsabili del violento scontro.



La vicenda purtroppo non rappresenta un caso isolato, diversi sono, infatti, gli episodi verificatisi in pieno centro con liti sfociate in accoltellamenti. La rissa della scorsa sera ha riacceso i riflettori sulla comunità straniera. Le forze di opposizione, già nelle scorse settimane, avevano chiesto una misura urgente per censire ed avere una verifica dei documenti degli extracomunitari a Sarno. Una interrogazione consiliare a firma di Giuseppe Agovino, di Forza Italia, e Walter Giordano della Lega. © RIPRODUZIONE RISERVATA