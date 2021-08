Rissa tra gestori di bar vicini volano schiaffi e sedie davanti alla chiesa

Non c’è tre senza quattro. Altra rissa nella nottata tra giovedì e venerdì in via Mercanti, davanti alla chiesa del Crocifisso. La lite, secondo una prima ricostruzione fatta dagli agenti della squadra mobile di Salerno, sarebbe nata tra i gestori di due locali della zona per motivi di «vicinato». Ma poi sarebbe degenerata con l’arrivo di altre persone. I poliziotti stanno ora cercando di ricostruire bene i fatti e, soprattutto, di identificare tutti i partecipanti. Secondo alcune testimonianze, sarebbero volati schiaffi, insulti e persino sedie. Indagini in corso anche per identificare i responsabili dell’altra lite di sabato notte sul Corso, sempre davanti ad un bar, tra due giovani, uno dei quali rimasto ferito assieme ad una ragazza, estranea ai fatti ed inconsapevolmente colpita dal lancio di un tavolino. Rimasta contusa, la giovane non ha però riportato ferite così, dopo essere stata medicata al pronto soccorso, è stata anche dimessa nel corso della stessa nottata. C’è poi anche da far luce sull’aggressione a largo Corte subita da un uomo da un altro uomo a bordo di una moto il quale è passato con il mezzo tra i tavolini ed ha picchiato uno dei partecipanti alla festa. L’aggressione è stata fermata dall’intervento di alcune persone che era in un circolo ricreativo. Ma le indagini della polizia si stanno estendendo a 360 gradi riguardando anche la vendita di alcolici ai più giovani. Cicchetti ad un euro offerti nel centro storico da alcuni gestori di locali oppure alcol di pessima qualità venduto sempre a basso costo. Anche qui si sta cercando di capire chi siano i commercianti che violano le leggi anche per quanto riguarda l’asporto oltre l’orario consentito dalle ordinanza anti Covid. Un fenomeno che viene monitorato a 360 gradi per cercare di dare risposte immediate di sicurezza. Per questo motivo sono stati intensificati i controlli anche amministrativi ai locali del by night. Fatto è che l’uso dell’alcol tra i giovanissimi diventa sempre più una abitudine, Spesso non soltanto birre ma soprattutto superalcolici. In questa direzione sono già stati presi provvedimenti da parte della polizia, in passato, con la chiusura di alcuni locali che erano anche stati multati. In occasione del ferragosto ci potrebbe essere la stretta e, forse, anche la resa dei conti.