Una discussione per questioni di parcheggio, legate ad un motorino. È questo il motivo di una violenta rissa, scoppiata in tarda serata venerdì scorso, tra due famiglie, residenti in uno stesso condominio del centro. Teatro degli scontri è stato il cortile di un palazzo in via XXIV Maggio dove sono volati calci e pugni. Tre persone sono finite in ospedale con prognosi fino a trenta giorni. L’intervento dei carabinieri diretti dal tenente Vincenzo Pessolano, ha consentito di ricostruire l’accaduto e di denunciare le sette persone coinvolte per rissa aggravata in mancanza di flagranza. E così le notti cavesi si sono di nuovo tinte di sangue. Nulla a che fare con la movida o le rivalità calcistiche, ma un semplice posto in cortile per poter parcheggiare il motorino. Questioni di viabilità, o meglio, di parcheggio, che hanno spinto due famiglie ad usare la violenza per far valere le proprie ragioni. Ad essere coinvolti nella rissa non sono stati solo giovani, ma anche i genitori. A ricostruire l’accaduto sono stati i carabinieri che sono intervenuti sul posto dopo essere stati allertati dai residenti della zona e dai passanti. Al loro arrivo, i carabinieri hanno trovato una folla di curiosi e le ambulanze del 118. Dalle loro indagini hanno scoperto quanto accaduto. Secondo la ricostruzione dei militari, la rissa si è scatenata tra due famiglie, composte rispettivamente da quattro e tre persone, che vivono nello stesso condominio. La discussione sarebbe scoppiata per la contesa di un posto nel cortile dove parcheggiare la moto. Dalle parole si sarebbe passati alle mani. Ultimo aggiornamento: 10:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA