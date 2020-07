Deteneva armi con matricola abrasa, noto ristoratore è finito ai domiciliari. L’arresto è scattato per un 67enne titolare di un ristorante a Casal Velino. I carabinieri di Vallo dell Lucania al comando del capitano Annarita D’Ambrosio durante una perquisizione hanno rinvenuto in uno scaffale del ristorante due pistole con matricola abrasa. Per l’imprenditore sono scattati gli arresti. L’attività investigativa dei militari è andata oltre coinvolgendo anche i due figli. Entrambi sono stati deferiti in stato di libertá poiché avevano spostato da un luogo all’altro, senza autorizzazione e alcuna comunicazione, ben quattro fucili. © RIPRODUZIONE RISERVATA