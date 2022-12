Un'epidemia influenzale come quella di quest'anno non si vedeva da tempo. La curva dell'incidenza calcolata dall'Istituto superiore di sanità fa comprendere come la malattia stagionale sia arrivata in anticipo e soprattutto abbia già colpito un numero di persone superiore al massimo raggiunto negli anni recenti. A venerdì scorso l'avevano presa più di 10mila salernitani, che ieri, quando è uscito il nuovo report, sono passati a circa 16mila. A rendere molto complicato l'inverno c'è anche la presenza, insieme all'influenza australiana, del Covid. La pandemia colpisce meno di un tempo e nella gran parte dei casi provoca una malattia poco pesante, ma comunque quando incontra persone fragili è pericolosa e ci sono ancora ricoveri (in leggera crescita) e decessi.



Se si guardano i bambini e gli over 65, c'è anche un altro virus pericoloso che circola, è quello respiratorio sinciziale. I dati mostrano un alto rischio per il sistema sanitario di essere sottoposti a pressioni severe a causa del sovrapporsi dei virus. I pediatri segnalano che nelle terapie intensive italiane ci sono ricoveri per bronchioliti provocate proprio dal virus sinciziale. In questo periodo, dicono sempre i dati dell'Istituto superiore di sanità, l'incidenza più alta della malattia stagionale è tra i bambini da 0 a 4 anni. Seguono quelli da 5 a 14 anni. Gli adulti, quindi, sono meno colpiti, per i quali a gennaio si dovrebbe assistere una crescita di casi. Il virus si propaga attraverso le goccioline diffuse con tosse o starnuti oppure col contatto diretto con oggetti contaminati. Di solito il periodo di incubazione è di due giorni e si è contagiosi per i cinque giorni successivi all'inizio dei sintomi, che sono febbre (anche alta), tosse secca, raffreddore, cefalea e dolori muscolari. Nel caso in cui ci si ammali, il consiglio degli esperti è di trattare i sintomi con antipiretici, che aiutano a far abbassare la temperatura. No netto all'utilizzo di antibiotici: l'influenza è una malattia virale, non batterica, e per la loro assunzione è comunque necessaria una precedente valutazione del medico. Sempre su consiglio del medico, si possono assumere pure sedativi per tosse e aerosol. Influenza, sindromi parainfluenzali e Covid, fanno crescere la domanda alle farmacie. Le carenze di medicinali che si erano manifestate già all'inizio di autunno si sono così accentuate. Si registrano problemi con antipiretici, antinfiammatori e antibiotici. Soprattutto nelle formulazioni per bambini ma non solo. Per questo motivo, Federfarma chiede ai farmacisti di lavorare sui dosaggi, per rispondere comunque ai clienti. Ad esempio, al posto degli sciroppi si possono usare buste orosolubili o formulazioni liquide. Per gli adulti si punta sugli equivalenti.



Il metodo più efficace per evitare l'influenza australiana è senza dubbio il vaccino, che è distribuito gratuitamente a partire dall'1 ottobre a operatori sanitari, over-60, donne in gravidanza, persone con diabete, affette da Hiv, asma, malattie cardiache o polmonari croniche, alle persone fragili e ai bambini sani dai 6 mesi ai 6 anni. I medici di famiglia spiegano che negli ultimi giorni c'è una corsa delle persone per farsi il vaccino contro l'influenza. La grande diffusione della malattia, arrivata in anticipo, desta grande preoccupazione anche tra chi quest'anno pensava di non sottoporsi alla somministrazione. Ci vogliono due settimane prima di ottenere la protezione dal virus. La campagna non è finita e quindi i dati di copertura non sono ancora altissimi, anche se sono in crescita proprio nell'ultimo periodo. Anche le farmacie salernitane hanno aderito alla vaccinazione antinfluenzale stagionale. «Ci si può vaccinare in farmacia contro l'influenza stagionale spiega Francesco Cristofano, presidente di Federfarma Salerno Anche quest'anno abbiamo inteso operare in sinergia con il ministero della Salute, evidenziando il ruolo primario della farmacia italiana quale presidio territoriale del servizio sanitario nazionale e come luogo di prossimità per la somministrazione dei vaccini».



