Lunedì 17 Dicembre 2018, 17:34

Ritrovata Alisia Barra, la minorenne 14enne battipagliese, che venerdì era svanita nel nulla ed era stata vista l'ultima volta, in compagnia di un ragazzo nei pressi della stazione ferroviaria di Salerno. Ieri sera la ragazza è stata intercettata per strada a Cava dé Tirreni dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza, diretti dal vicequestore Immacolata Acconcia. La ragazza è stata affidata ai genitori mentre i carabinieri della compagnia di Battipaglia, diretti dal maggiore Vitantonio Sisto, sono a lavoro per verificare gli spostamenti della minorenne negli ultimi giorni e chiarire la posizione del ragazzo che era in compagnia della 14enne.