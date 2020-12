Ritrovata tra i boschi a Giffoni Sei Casali Antonietta Ragosta, 66enne salernitana, di cui non si avevano più notizie da ieri. La signora abita a Salerno in via Allende e con la sua auto ieri è giunta sino a Sieti, frazione di Giffoni Sei Casali e le celle telefoniche di quella zona hanno intercettato il segnale del suo smartphone che poi si è spento e quindi le ricerche delle forze dell'ordine sono state concentrate nell'area dei Picentini. La donna ha trascorso tutta la notte nella sua auto e verso le 12 di oggi è stata individuata dai piloti di un elicottero dei vigili del fuoco che stavano sorvolando le colline di Giffoni Sei Casali. Fortunatamente, la donna è in buone condizioni di salute.

