Cilento, lo stilista Roberto Cavalli approda con il suo yacht ad Acciaroli

Relax cilentano per lo stilista italiano Roberto Cavalli. A bordo del suo yacht di 28 metri è approdato nel porto di Acciaroli, a Pollica, accompagnato dalla fidanzata Sandra Nilsson.

Il noto stilista, immortalato in foto da Veronica La Greca, è arrivato in porto con Freedom, lo yacht progettato per lui da Tommaso Spadolini.

L'area dedicata allo stilista ha una suite, un rifugio e bagni per lui e per lui, un ponte privato e vista panoramica verso prua. Sono solamente alcune delle caratteristiche dello yach che viene noleggiato in alta stagione a cifre che possono superare anche i 400mila euro a settimana.

Quello di Cavalli non è l'unico yacht di lusso avvistato in questi giorni nel Cilento, da Agropoli al Basso Cilento. A Scario, infatti, in questi giorni c'è lo yacht di Valentino.