Roberto Vecchioni a Velia tra le bellezze del parco archeologico

Il maestro Roberto Vecchioni contempla la bellezza del Parco Archeologico di Velia. Prima del Franco certo che ieri sera lo ha visto protagonista del primo appuntamento a Velia della rassegna Musica e Parole il cantautore ha visitato ed apprezzato l’area archeologica.

In serata Dalle Luci a San Siro ai riflettori di scena puntati sulla torre di Velia per il suo spettacolo l’Infinito.

«I templi di Paestum, il quartiere meridionale di Velia e il teatro sull’acropoli prendono nuova vita quest’estate attraverso musica, teatro, danza, cinema, scienza e letteratura – ha sottolineato il direttore del Parco – Tiziana D’Angelo – Non si tratta semplicemente di offrire scenari suggestivi per questi spettacoli, ma di creare attraverso l’arte nuove e originali opportunità di dialogo e valorizzazione reciproca tra cultura antica e contemporanea, tra passato e presente. Con il fondamentale supporto del Ministero della Cultura e la collaborazione di enti locali e regionali, un ciclo vivace di appuntamenti aprirà le porte del nostro Parco in queste sere d’estate, coinvolgendo molteplici segmenti di pubblico. In particolare, la rassegna “Musica&Parole” porterà a Paestum e Velia cantanti e musicisti di fama nazionale e internazionale, arricchendo ulteriormente il nostro straordinario patrimonio culturale».