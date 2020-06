Un incidente stradale si è verificato ad Eboli. Un uomo che era alla guida di una Fiat Uno è stato tamponato da un'altra automobile ed è rimasto incastrato tra le lamiere del suo veicolo. Sul posto le pattuglie e gli agenti della polizia municipale di Eboli, agli ordini del comandante Sigismondo Lettieri, che hanno effettuato i rilievi per stabilire la dinamica dell'incidente. Il ferito dopo essere stato estratto dal veicolo, dai vigili del fuoco del distaccamento di Eboli, è stato trasportato in ospedale dove è stato ricoverato in prognosi riservata. I veicoli coinvolti nel sinistro stradale sono stati sequestrati. © RIPRODUZIONE RISERVATA