Rocambolesco incidente stradale oggi pomeriggio a Battipaglia. Il conducente di una Fiat 500 mentre percorreva via Buozzi in pieno centro ha perso il controllo dell'auto che si è capovolta finendo tra il marciapiede e un'altra automobile. Sul posto i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Il conducente della Fiat 500 ha riportato ferite non gravi ed è stato accompagnato in ospedale per ulteriori accertamenti mentre le forze dell'ordine hanno effettuato i rilievi per stabilire la dinamica del sinistro stradale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA