Ruba un'auto davanti alla scuola ma va fuori strada

Venerdì 19 Ottobre 2018, 18:24

Ha tentato di rubare una vettura che era parcheggiata davanti al liceo scientifico Parmenide di Roccadaspide, ma pochi metri dopo ha fatto un incidente ed è dovuto andare via a piedi. Protagonista del tentato furto un giovane che successivamente è stato identificato e denunciato dai carabinieri della compagnia di Agropoli, diretta dal capitano Francesco Manna, che ha provato a portare via una Fiat Panda, parcheggiata nel cortile della struttura di proprietà di una dipendente amministrativa della scuola.L’episodio è stato ricostruito grazie alle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti all’esterno nelle quali si vede il ragazzo entrare nell’auto e riuscire a metterla in moto. pochi metri dopo la vettura è sbandata e ha urtato i margini della stradina, riportando diversi danni. Al giovane altro non è rimasto da fare che allontanarsi a piedi. Il personale scolastico ha allertato i carabinieri della locale stazione che giunti sul posto hanno preso visione delle immagini ed hanno iniziato a cercare l’autore del tentato furto rintracciato poco distante, nei pressi di un bar, dove forse stava attendendo che dei complici lo tornassero a prendere.