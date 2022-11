Roccapiemonte, gli anziani sfollati trasferiti in un'altra casa di cura

Ancora una soluzione temporanea per i 32 anziani evacuati ieri per il maltempo dalla casa di riposo Domus de Maria di Roccapiemonte dove erano ospiti. Dopo aver trascorso la notte nella scuola elementare di via della Fratellanza, nel pomeriggio sono stati trasferiti nel centro di riabilitazione Villa Silvia che si trova nella stessa cittadina. Vi resteranno sino a quando la casa di riposo non sarà ripulita dal fango provocato dall'esondazione del torrente Solofrana. I locali della scuola che ha ospitato gli anziani saranno sanificati per consentire il rientro in aula degli scolari sin da lunedì prossimo.

Intanto, in via Caracciolo e via della Fratellanza, nonostante la pioggia intermittente, proseguono senza sosta i lavori di pulizia dal fango che si è formato e accumulato dalla giornata di ieri. «Ringrazio tutti quelli che si stanno adoperando per fare in modo che si possa superare questa fase critica dell'emergenza - ha detto il sindaco Carmine Pagano - Un grazie ai rappresentanti delle forze dell'ordine a quelli del volontariato, sempre in prima linea quando ce n'è bisogno. La rete della collaborazione ha funzionato bene e stiamo provando a velocizzare al massimo i tempi per tornare al più presto alla normalità. La speranza è che episodi del genere non capitino mai più e che gli organi competenti adottino misure rapide per porre in sicurezza il torrente Solofrana ed i suoi canali».