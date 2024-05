Fioccano multe a Roccapiemonte, a seguito di una specifica attività svolta dagli agenti del Comando di Polizia Municipale. Seguendo le direttive del neo comandante Felice Mollo, dopo gli incontri con il sindaco Carmine Pagano e il vice sindaco nonché delegato alla Polizia Locale Roberto Fabbricatore, negli ultimi giorni gli agenti hanno effettuato controlli a tappeto su tutto il territorio cittadino con posti di blocco.

Nel mirino sono finite un numero considerevole di auto trovate senza assicurazione o revisione. Sono stati elevati verbali a carico dei proprietari di veicoli non in regola perché non revisionati o senza assicurazione per sanzioni che hanno superato un valore complessivo di 6 mila euro.

I controlli proseguiranno, in modo costante, anche nei prossimi giorni e saranno intensificati durante il periodo estivo al fine di prevenire e sanzionare quelle condotte e quei comportamenti illeciti sulle strade cittadine, al fine di garantire sempre più sicurezza ai cittadini.

«Ogni giorno - fa sapere il Comandante Mollo - vengono accertate infrazioni per la mancanza di copertura assicurativa o per la mancanza di revisione periodica dei veicoli circolanti; si tratta di un’attività importantissima in quanto le violazioni contestate sono relative a veicoli la cui circolazione, per motivi e in misura diversa, risulta comunque potenzialmente molto pericolosa».