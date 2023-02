Maltempo in Campania, a Roccapiemonte pino abbatte cancello scuola

Parte di un pino secolare finisce all'interno di una scuola media. È accaduto questa mattina a Roccapiemonte, intorno alle 6, a causa del vento forte.

L'albero della villa Ravaschieri è finito all’interno della scuola media che fa parte dell’Istituto comprensivo Monsignor Mario Vassalluzzo. Viste le dimensioni, il muro della recinzione della villa è stato abbattuto, così come in parte quello della scuola, creando anche problemi alla circolazione. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, insieme ai carabinieri e alla polizia locale, con la protezione civile ed i tecnici dell’Enel, insieme ad una ditta impegnata nella rimozione di alberi.

A quanto pare l'albero doveva essere abbattuto. Come invece era stato fatto per altri, che si trovavano in prossimità della scuola, onde evitare situazioni di pericolo. Così come in altri comuni, il sindaco di Roccapiemonte aveva emesso un'ordinanza per allerta meteo, chiudendo le strutture comunali, come il cimitero cittadino.