Roccapiemonte, picchiato con calci e pugni in strada: misteriosa aggressione a Rocca

Un uomo è stato aggredito a Roccapiemonte, giorni fa, rimediando una frattura al naso e diversi giorni di prognosi. Sconosciuti i motivi di tale violenza, sui quali indagano ora i carabinieri della stazione di Castel San Giorgio. L'uomo, di 50 anni, in compagnia del padre, si trovava in strada quando è stato avvicinato da un uomo di 40 anni, già identificato dai militari, che lo avrebbe cominciato a colpire con calci e pugni.

La vittima è finita a terra, dolorante, mentre il suo aggressore si era già allontanato rapidamente dal posto. A soccorrere il 50enne sono stati alcuni passanti, in attesa dell'arrivo di un'ambulanza, così come dei carabinieri. L'episodio si è verificato in viale dell'Immacolata, al centro di Roccapiemonte. La vittima è stata poi trasferita in ospedale, a Nocera Inferiore, per le visite e cure del caso.

Avrebbe rimediato una frattura al setto nasale.

Non è esclusa anche l'operazione chirurgica. Gli inquirenti lavorano invece per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, raccogliendo elementi sufficienti per individuare l'aggressore, pare già noto agli uffici, che rischia una denuncia a piede libero. Sconosciute le ragioni di tanta violenza, che pure andranno chiariti con il prosieguo delle indagini.