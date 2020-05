Lo rincorre con un'ascia, forse per intimidirlo o per punirlo per qualcosa che aveva fatto. E' accaduto a Roccapiemonte, in pieno centro, lunedì sera. Sull'episodio indagano i carabinieri di Castel San Giorgio. La tranquillità di un normale lunedì sera sarebbe stata interrotta dall'arrivo di un giovane che una volta fermata l'auto, avrebbe poi preso dal suo interno un'ascia puntando deciso verso un suo coetaneo, fermo in piazza con un altro gruppo di ragazzi.

LEGGI ANCHE Salerno, falsa cieca da 7 anni percepiva 700 euro al mese: sequestro di beni

Il primo avrebbe provato a colpire il secondo più volte, senza riuscirci, fino ad un folle inseguimento per strada e il fuggi fuggi generale delle comitive di giovani che sostavano in piazza Zanardelli. Non si conoscono i motivi del contendere, quasi certamente questioni del tutto personali tra i due, a dire di qualcuno dei presenti. Nulla è escluso: dallo sgarro a dei soldi non restituiti. Un'intimidazione bella e buona, quasi un monito, a rigare dritto, sotto la minaccia di un'ascia. I militari della stazione puntano ad identificare ora il ragazzo, che rischia una denuncia a piede libero per aver portato in luogo pubblico un oggetto atto ad offendere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA