Tentano di dare fuoco alla biblioteca comunale

"Sono senza parole, questo episodio è un colpo al simbolo culturale della nostra città. Ho già segnalato il fatto al Comando di Polizia Locale e denuncerò ai carabinieri questo fatto increscioso per capire se si sia trattato di una bravata oppure di un atto delinquenziale mirato". Lo ha detto il sindaco di Roccapiemonte, Carmine Pagano, dopo la scoperta del gesto vandalico ai danni della biblioteca comnunale.

Ignoti hanno dato fiamme all'insegna della struttura dedicata al preside Francesco Gargiulo.

La tabella si trova all'esterno della biblioteca in via della Pace, nella stessa struttura che ospita anche i volontari del Nucleo di Protezione Civile. "Purtroppo gli episodi di vandalismo, se di questo si tratta, sono un fenomeno tristissimo che riguarda tutto il territorio. Lavoreremo per rendere sempre più sicura Roccapiemonte e con il potenziamento del sistema di videosorveglianza, gia' oggetto di nuova progettualità, speriamo di debellare questi episodi isolati ma che infangano il buon nome di una comunita' seria e che si impegna per migliorare giorno dopo giorno", ha concluso Pagano.