Roccapiemonte: vietata la vendita di giochi pirotecnici illegali

Sabato 30 Dicembre 2017, 11:57 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2017 11:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sindaco di Roccapiemonte, Carmine Pagano, ha emanato un’ordinanza relativa al divieto di accendere giochi pirotecnici pericolosi fino al prossimo 2 gennaio. In particolare, sarà vietato su tutto il territorio comunale l’utilizzo di fuochi non posti in libera vendita, in luoghi privati, senza rispettarne le istruzioni d’uso e senza apposita licenza, come previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.È vietata anche la vendita ambulante di fuochi pirotecnici, anche e soprattutto ai minorenni. Infine, l’ordinanza prevede divieto, a coloro che hanno disponibilità di aree private, di consentire l’uso di queste stesse aree per l’esplosione di fuochi vietati. Le ammende previste vanno da un minimo di 25 a un massimo di 500 euro.