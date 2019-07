Lunedì 8 Luglio 2019, 06:30

rano le 19.31 del 22 giugno quando Rocco Acocella ha lanciato l’sos dal suo trimarano, salpato lo scorso 17 giugno da Saint Martin, nelle Piccole Antille, alla volta del porto colombiano di Barranquilla. Ma del segnale di emergenza del velista salernitano si sono perse le tracce il giorno dopo, alle 14.46. Le informazioni, ufficializzate dalle autorità che si stanno occupando delle ricerche del biologo marino, sono state diffuse dalla sorella Elisabetta dal suo profilo Facebook. Insieme a una mappa che, in base all’elaborazione dei dati forniti dai segnali lanciati dallo skipper, prova a circoscrivere l’area in cui il Trinavis di Rocco potrebbe trovarsi. Cresce, dunque, l’apprensione per il 32enne di Salerno, nipote del filosofo Giuseppe Acocella. Di Rocco si sono perse le tracce il 29 giugno quando, una volta in Colombia, avrebbe dovuto prendere un aereo per l’Ecuador e lì fare da guida a un gruppo di turisti. Passano i giorni, ma non cala l’attenzione né l’interesse a che la Farnesina continui nella sua azione. Non solo: l’obiettivo dei familiari del giovane è quello di coinvolgere nelle ricerche più imbarcazioni possibili.