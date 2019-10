Rocco Hunt torna con un video girato al Duomo di Salerno

Martedì 15 Ottobre 2019, 11:22

Il rapper riparte del suo nuovo singolo "Ti Volevo dedicare", che vede la partecipazione di J-Ax e Boomdabash, con i quali già in precedenza aveva collaborato all'ultimo Festival Di Sanremo. Con loro ha scritto la song "Per un milione", una ballad in perfetto stile reggae intrisa di poesia e sentimento. Sentimenti che vengono ripresi in una clip che ha il sapore della festa perché girato nel cuore di Salerno, con tantissimi ragazzi pronti ad accompagnare Hunt in questa sua passeggiate nella sua città. Diretto da Fabrizio Conte, vede la partecipazione degli attori Gerardo Stanco (sposo), Carola Santopaolo (sposa), Andreina Raucci (madre della sposa), Ilenia Fabbrocini e Giusy Cetrangolo (cugine sposa). Una tranquilla cena in famiglia viene interrotta da questa serenata rap proprio sulla cattedrale di San Matteo: Carola, ancora coni bigodini in testa, scende emozionata e stupita, gira per il vicoli del centro storico accolta da tante persone festanti, ed accompagnata da Rocco ed i suoi amici, che la porteranno ad incontrare prima J-Ax in una vineria e, finalmente, il suo sposo. Da lì si scatena un tripudio di suoni e colori che avvolgono le strade ed i balconi, come se fosse un mega rave a cielo aperto, in cui la gente balla a canta a squarciagola insieme a Rocco. “Spero di aver rappresentato la mia città con questo video. Quale migliore occasione di una serenata per dichiarare il proprio amore? Sulle scale del Duomo lancio questa dedica spensierata con i miei amici J-Ax e Boomdabash. Un video che descrive a pieno il calore e la passione che solo il Sud riesce a darmi".