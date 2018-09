Mercoledì 5 Settembre 2018, 06:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da Sanremo Young all’Università di Salerno, dal palco dell’Ariston alle aule del campus di Fisciano: è Rocco Scarano, giovane talento tutto salernitano. Test d’ingresso a Medicina, ma il suo sogno è «fare il musicista, il cantante».Studente brillante, diplomatosi con il massimo dei voti (100) al liceo scientifico “Francesco Severi” di Salerno, Rocco ha ereditato la passione per la professione dal papà, medico ospedaliero anestesista rianimatore.«È una facoltà bella, piena di argomenti - racconta con il suo sorriso luminoso e i lunghi capelli lisci che rappresentano il suo tratto distintivo - Sono stato due mesi a Sanremo Young, poi mi sono preparato per gli esami di stato e oggi sono venuto a provare Medicina per curiosità, per provare, per mettermi alla prova e capire cos’è un test universitario. Non mi sono preparato intensamente questa estate, ho scritto canzoni (che a breve potrebbero tradursi in un primo Ep), dopo il diploma sono stato in vacanza a Barcellona e ho fatto parte della giuria +18 del Giffoni Experience. Il dieci settembre, invece, avrò l’esame di ammissione al Conservatorio per la chitarra jazz: lì a giudicarmi ci sarà una giuria molto rigorosa ed è per quello che sono davvero in ansia».