Rod Stewart turista con l'ombrello in Costiera: sosta ad Amalfi con la moglie Penny Lancaster

Non è dato sapere se avesse previsto il maltempo, Rod Stewart. Fatto sta che il cantante brinnatico nel suo sbarco ad Amalfi si è accompagnato con un ombrello col quale si è protetto dal sole bollente di questi giorni. Giunto a bordo di uno jacht ormeggiato nella baia dell'antica repubblica marinara Rod Stewart come è consuetidine ormai da decenni non ha rinunciato a una passeggiata per la cittadina capofila della Costiera.

APPROFONDIMENTI SIR ROD Rod Stewart: «Sesso? Ne ho sempre fatto troppo. Alla fine... FOLLIE DI CAPODANNO Rod Stewart nei guai: cerca di entrare ad una festa col figlio e...

In compagnia della sua famiglia, l'icona della musica rock, uno degli artisti di maggior successo di tutti i tempi avendo venduto complessivamente più di 250 milioni di dischi in tutto il mondo, si è così riaffacciato in Costiera durante questo tiur lungo le coste della Penisola.

Con l'inseparabile moglie Penny Lancaster (51 anni lei e 77 lui), rimasta però a bordo dell'imbarcazione al largo di Amalfi, Rod Stewart ha confermato la propria passione per la Divina dove è considerato uno dei più assidui frequentatori da almeno un ventennio.