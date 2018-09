Venerdì 28 Settembre 2018, 14:13

castellabate - L’allarme incendi prosegue. Sembrava che la stagione estiva fosse trascorsa senza particolari problemi, contrariamente all’emergenza vissuta nel 2017. Invece in questo mese di settembre diversi ettari di boschi e macchia mediterranea stanno andando a fuoco.Ieri un grosso incendio si è sviluppato tra Perdifumo e Castellabate, in località Difesa; in serata focolai sono stati registrati anche nel Comune di Montecorice e in località Cafaro, al confine sempre con Perdifumo. Proprio qui si registra la situazione più critica.Le fiamme ancora oggi stanno divorando la vegetazione, favorite e alimentate dal vento che soffia in zona. Il fuoco si segnala su più fronti, in zone anche difficilmente raggiungibili via terra. Stanno lavorando alacremente squadre di vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania e il servizio Aib della Comunità Montana Alento Monte Stella.Nelle scorse settimane diversi ettari di macchia mediterranea erano stati distrutti a Pisciotta e Camerota. In questi giorni, invece, anche altre zone della Provincia di Salerno stanno registrando problemi.