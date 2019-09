Mercoledì 18 Settembre 2019, 06:30

Controlli a tappeto per le aziende che trattano rifiuti a Battipaglia. Il governo guidato da Cecilia Francese, ieri mattina, ha deliberato i controlli che, da questa mattina, saranno effettuati su tutte le aziende della zona industriale battipagliese. Come aveva già promesso Francese, su proposta degli assessori alle Politiche comunitarie, Davide Bruno, e all’Ambiente, Carolina Vicinanza, è stata approvata la misura: «Si propone di dare impulso al settore Tecnico e Urbanistica, al settore Attività produttive e alla Polizia municipale di verificare il rispetto e la rispondenza allo stato di fatto delle autorizzazioni edilizie ed ambientali rilasciate - si legge - di tutte le autorizzazioni necessarie all’esercizio delle attività per le attività insediate che trattano rifiuti sul territorio comunale».Ad eseguire i controlli sarà un pool formato da tecnici comunali e agenti della Municipale, ma l’attività non finirà qui. La Giunta, infatti, ha anche stabilito che, insieme con Regione, Provincia, Vigili del Fuoco e Arpac, sarà messo a punto un Piano di Ispezione Ambientale periodico, per coordinare le attività. La decisione, poi, è già stata comunicata in una missiva al presidente del Consorzio Asi, Antonio Visconti