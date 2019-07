Giovedì 4 Luglio 2019, 13:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Roghi di rifiuti: i militari della stazione carabinieri forestale di Agropoli hanno accertato diversi episodi di combustione illecita. Nell'arco di pochi giorni i carabinieri sono intervenuti, anche liberi dal servizio e in orari notturni, nelle località Collina San Marco e Mattine del comune di Agropoli e località Cafasso del comune di Capaccio Paestum. I rifiuti dati alle fiamme erano speciali e in alcuni casi riconducibili ad attività di impresa, come materiali da ristrutturazioni edili, rifiuti plastici prodotti da lavorazioni agricole, rifiuti vegetali e stoffe. Messe in sicurezza le aree, i militari hanno effettuato rilievi ed accertamenti sui luoghi che hanno consentito di individuare la proprietà dei terreni e la natura dei rifiuti combusti e di attribuire la produzione e successiva combustione dei rifiuti e quindi individuare i responsabili. Tre le persone denunciate, fra cui un cittadino algerino. Oltre che condotta vietata dalla legge e sanzionata penalmente dal decreto legislativo 152/2006, si tratta di una pratica che mette a rischio l'ambiente e la salute dei cittadini in particolar modo quando ad essere combusti sono materiali plastici come nel caso dei rifiuti agricoli. In periodo inoltre, di alto rischio e grave pericolosità per gli incendi boschivi decretato dalla giunta della Regione Campania che va dal 15 giugno al 30 settembre.