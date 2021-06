Roghi, il sindaco di Battipaglia stana i piromani in diretta social

Il sindaco di Battipaglia, Cecilia Francese, ha “stanato” i piromani che negli ultimi due giorni hanno appestato la città con l’olezzo dei roghi. Si tratta di pastori, che hanno dato fuoco agli scarti della tosatura di ovini sulle montagne del Castelluccio.

Ieri sera, di fronte alle nuove polemiche ingenerate dal cattivo odore, in collaborazione con il nucleo della Protezione civile, il sindaco di Battipaglia si è recata a pattugliare sulle montagne del comune capofila della Piana del Sele. Un lavoro lungo e a tratti spaventoso, nel buio della notte, per cercare di individuare la fonte del cattivo odore. Cecilia Francese, per dimostrare la propria attività di presidio del territorio, ha filmato in diretta social il pattugliamento.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Anziano travolto dal trattoremuore all'ospedale di Battipaglia L'AMBIENTE Buccino, sequestrati cumuli di rifiutie il piazzale di deposito... LA VERTENZA Disabili, il litorale su misura a Salerno: il viaggio di Memoli con...

Quasi sul finire della diretta, gli operatori della Protezione civile hanno individuato l’origine del rogo: cumuli e cumuli di lana, a cui i pastori hanno dato fuoco nottetempo per disfarsene. Non solo nella serata di ieri, ma, con ogni probabilità, anche nelle serate a venire. Per questo, il Sindaco ha già annunciato che sarà tutto denunciato ai Carabinieri al fine di individuare gli allevatori autori degli sversamenti e responsabili dei roghi.