Vibonati, incendio in un'abitazione: intossicata anziana coppia di canadesi

Incendio di una abitazione di Vibonati, in provincia di Salerno. I proprietari dall'edificio, due coniugi anziani originari del Canada, sono stati messi in salvo dai vigili del fuoco del distaccamento di Policastro Bussentino impegnati per un paio d'ore per spegnere le fiamme.

Con molta probabilità l'incendio ha avuto origine dal malfunzionamento di una stufa alogena. La coppia di anziani, in via precauzionale, si trova ricoverata presso l'ospedale civile di Sapri per intossicazione da fumo. L'edificio, una villetta su due piani, ha subito danni soprattutto al piano superiore dove si sono sviluppate le fiamme. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione per i rilievi del caso.