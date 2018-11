​Due persone sono rimaste ferite nell'incendio di un'abitazione a Sala Consilina. Una donna, una 32enne straniera, soccorsa in un primo momento presso il vicino ospedale di Polla è stata poi trasferita al centro grandi ustioni del Cardarelli di Napoli in gravissime condizioni. Un uomo, invece, è ricoverato nel reparto di chirurgia del Curto di Polla per aver riportato ustioni su tutto il corpo, ma non è in pericolo di vita. Ancora da chiarire le cause dell'incendio Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri.

Sabato 3 Novembre 2018, 19:06 - Ultimo aggiornamento: 03-11-2018 19:09

