Martedì 31 Luglio 2018, 06:25 - Ultimo aggiornamento: 31-07-2018 07:59

CAMEROTA - Si aggrava il bilancio dell’incendio scoppiato lo scorso 18 luglio in una abitazione del centro storico di Marina di Camerota. Dopo undici giorni di agonia è deceduta infatti anche Gemma D’Angelo, la donna di 87 anni rimasta ustionata nel rogo. Era ricoverata all’ospedale di Napoli. Al momento dell’incendio era in casa allettata. La stava accudendo la nuora, Rosa Cusati di 56 anni, morta dopo tre giorni dalla tragedia. La donna era rimasta ustionata sull’ottanta per cento del corpo.L’incendio fu causato da un corto circuito all’impianto elettrico. Nell’incidente rimasero feriti anche il marito della 56enne e la figlia di 36 anni, ricoverati e subito dimessi all’ospedale di Vallo della Lucania. In casa c’era anche un altro figlio della 56enne rimasto fortunatamente illeso. Una tragedia che ha sconvolto l’estate della nota località balneare. L’87enne era proprietaria dell’abitazione dove viveva insieme alla famiglia.