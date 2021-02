Abitazione in fiamme ad Eboli. L’episodio è accaduto in via Alfieri sabato sera verso mezzanotte. La casa è stata avviluppata dalle fiamme che si sono sprigionate da una stufa alimentata con pellet. Le fiamme hanno distrutto mobili e suppellettili mentre la famiglia che abita nella casa ha cercato di mettersi in salvo. Sono stati allertati i vigili del fuoco che in pochi minuti hanno raggiunto via Alfieri con due squadre e numerosi mezzi. La palazzina dove si è verificato l’incendio è stata evacuata dai pompieri ed è giunto anche il personale del 118 che ha soccorso le persone che abitano nell’alloggio raggiunto dalle fiamme che hanno respirato il fumo acre ma non è stato necessario il trasferimento in ospedale. Paura anche per i condomini della palazzina in fumo che hanno abbandonato le abitazioni, per precauzione, attendendo che i vigili del fuoco spegnessero il rogo. I pompieri hanno scongiurato il peggio ed hanno evitato che le fiamme raggiungessero anche gli altri appartamenti. A causare l’incendio è stata una stufa che emanava calore nell’abitazione divorata dalle fiamme.

© RIPRODUZIONE RISERVATA