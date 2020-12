Gerardo Strollo aveva poco più di sessant’anni ed era uno degli ultimi sopravvissuti del rogo che, nel 2001, a San Gregorio Magno, bruciò i moduli prefabbricati dove erano ospitati 28 utenti. In 19 morirono bruciati, nove si salvarono, tra cui Gerardo. E in questa coda di 2020 anche lui se n’è andato via. Da quasi vent’anni viveva a Contursi, in una casa famiglia che accoglie diversi ospiti. Sabato sera Gerardo era rientrato, aveva cenato, ma ha iniziato ad accusare dolori al petto. In pochi minuti è morto probabilmente per un infarto.

A nulla sono valsi i soccorsi ed il tentativo di rianimarlo, per lui non c’è stato nulla da fare. Gerardo era noto a tutti con il nome di Nino D’Angelo per la grande passione che aveva per il cantate partenopeo, al punto che, qualche anno fa, si allungò i capelli a caschetto, pure colorandoli di biondo, per assomigliargli ancor di più. Ma a tutti era nota la sua storia, come quella di altri tre ospiti, che oggi non ci sono più. Dopo quel rogo i sopravvissuti furono portati alcuni a Contursi, altri ad Eboli e a Salerno.

Ultimo aggiornamento: 08:16

