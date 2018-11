Mercoledì 21 Novembre 2018, 06:35 - Ultimo aggiornamento: 21-11-2018 08:34

Per l’esplosione avvenuta alle 2.35 dello scorso venerdì mattina, all’interno della galleria Santa Lucia che unisce il tratto ferroviario tra Napoli e Salerno, la Procura di Nocera Inferiore ha iscritto nel registro degli indagati due persone. Sono l’ingegnere e direttore di cantiere della Salcef e l’amministratore unico. Si tratta dell’impresa che per conto di Rfi, Rete ferroviaria italiana, stava provvedendo quel giorno alla manutenzione dei binari e delle traverse nel tunnel. A seguito dell’incidente, erano rimasti feriti cinque operai abruzzesi: uno, in particolare, F.N., aveva riportato ustioni sul 30% del corpo, finendo ricoverato presso la terapia intensiva, ma fuori pericolo di vita, dell’ospedale Cardarelli di Napoli. Gli altri quattro invece furono soccorsi sul posto, per intossicazione da fumo. Almeno trenta erano le persone presenti al momento dell’incidente. L’inchiesta condotta dal sostituto procuratore di Nocera Inferiore, Angelo Rubano, con il fascicolo seguito anche dal procuratore Antonio Centore, contesta ai due indagati il reato di lesioni.