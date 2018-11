Venerdì 23 Novembre 2018, 06:30 - Ultimo aggiornamento: 23-11-2018 06:49

Novanta giorni per conoscere la verità sull’esplosione nella galleria «Santa Lucia». È il tempo che impiegherà il perito nominato dal sostituto procuratore, Angelo Rubano, presso il tribunale di Nocera Inferiore, per stabilire le cause di quell’incendio che ha provocato ustioni sul 35% del corpo ad un operaio, per poi intossicarne altri quattro. Questo accadeva lo scorso venerdì notte. La nomina è avvenuta alla presenza degli avvocati Mastrogiovanni e Milo, difensori dei due indagati, il direttore di cantiere della Salcef e l’amministratore unico. L’accusa per entrambi è di lesioni in concorso.