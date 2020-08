Un vasto incendio ha interessato ieri sera il Monte Stella, il versante che sovrasta i borghi di San Mauro Cilento e Serramezzana. Le fiamme, a causa del forte vento di scirocco, hanno "camminato" per diversi ettari, rendendo difficili le operazioni di spegnimento da parte dei soccorsi. Sul posto hanno operato per diverse ore vigili del fuoco e squadra antincendio della Comunità Montana. Alle prime luci dell'alba, per completare le operazioni di spegnimento e di bonifica, sono intervenuti anche due mezzi aerei, un elicottero e un canadair. Potrebbe trattarsi di un incendio doloso come del resto, purtroppo, spesso accade. Dopo una tregia di alcune settimane, dunque, un altro vasto incendio ha colpito il cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. © RIPRODUZIONE RISERVATA