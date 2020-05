Un vasto incendio è divampato intono alle 13 a San Valentino Torio, in via Cesina. Partito da un casolare disabitato, ha coinvolto anche parte dell'area dell'ex mercato ortofrutticolo. La proprietà era utilizzata per l'attività di un gommista e con ogni probabilità all'interno erano ancora pneumatici, materiale plastico. Una colonna di fumo nero ha invaso parte della città rendendo l'aria irrespirabile e facendo scattare l'allarme sui fumi sprigionati. Tanta la paura dei cittadini. "Sto tremando di paura - ha detto Annapia - In pochi minuti il fumo ha invaso le case. nemmeno il tempo di chiudere le finestre. Non si respira più". Sul posto i vigili del fuoco che hanno domando le fiamme. Si indaga per capire l'origine del rogo. Intanto sul posto, allertata dal sindaco Michele Strianese, è arrivata l'Agenzia Regionale per l'Ambiente per effettuare verifiche e analisi circa la salubrità dell'aria. "Sono state posizionate le pompe di campionamento - ha spiegato il primo cittadino - nel campo sportivo comunale, che si trova nei pressi del sito incendiato nonchè lungo la direzione di movimento dei fumi dell' incendio”. © RIPRODUZIONE RISERVATA