Giovedì 28 Giugno 2018, 06:45 - Ultimo aggiornamento: 28-06-2018 06:45

Fiamme sul sentiero degli innamorati. Incendio ieri mattina in località scogliera ad Ascea Marina. Quando i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo sono giunti sul posto le fiamme stavano lambendo un chioschetto in legno e una pedana. L’incendio era partito da più punti per cui è stata subito ipotizzata l’origine dolosa. L’episodio intorno alle quattro di eri mattina.Le fiamme sono state appiccate, si presume, con benzina su una delle piattaforme in legno realizzate nei pressi delle grotte, dall’Ente Parco del Cilento nell’ambito del progetto di riqualificazione di località scogliera. Ad accorgersi dell’incendio è stato il guardiano della società Mediterranea, che ha effettuato i lavori e gestisce l’area. L’operaio ha notato un uomo aggirarsi con fare sospetto. Sarebbe stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza, e ascoltato in mattinata dai carabinieri. A suo carico al momento nessuna accusa.