Rolex falsi pronti alla vendita, quattro a processo per ricettazione

Sono accusati di ricettazione in concorso due uomini di Scafati, attesi dal dibattimento dinanzi al giudice monocratico del tribunale di Nocera Inferiore. Sullo sfondo c'è una partita di orologi contraffatti, di apparente valore e marca rinomata. I due sono accusati di aver detenuto per la vendita quattro orologi marca Rolex e Ap contraffatti, un Submariner della Rolex, un secondo Submariner, un terzo della stessa tipologia e un quarto, tutto senza documentazione e numeri seriali di rito.

I fatti vengono collocati a Scafati, come accertato da un controllo di polizia nel maggio 2019, con la successiva contestazione di rivendita di materiale contraffatto. I due sono finiti sotto processo con decreto di citazione diretta a giudizio. Uno dei due imputati è già noto agli inqiurenti per reati in materia di sostanze stupefacenti e attualmente imputato in procedimenti per fatti commessi in provincia di Salerno e Napoli, così come contestato dalle rispettive procure antimafia di Napoli e Salerno.