Rotto l'altarino della Madonna della Neve a Sanza: presentata denuncia per atti vandalici

Atto vandalico ai danni dell’altarino in pietra posto avanti alla cappella del Santuario della Madonna della Neve sopra il Monte Cervati a Sanza. Divelto e finito in frantumi il piano d’appoggio dell'altare dove normalmente sosta la Madonna al suo arrivo il 26 luglio e alla sua partenza il 5 agosto durante la Santa Messa. Al momento non è chiaro se l’accaduto possa essere attribuibile ad un incidente causato da qualche animale allo stato brado in montagna. Tuttavia in molti sono propensi ad attribuire l’accaduto a qualche “vandalo”. L’antica Arciconfraternita Maria SS della Neve ha già formalizzato regolare denuncia alle forze dell’ordine. Solidarietà alla comunità mariana ed all’Arciconfraternita è stata espressa dall’Amministrazione comunale di Sanza, con l’invito a chi ha notizie utili a denunciare.