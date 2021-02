Il furto di un’automobile nel cuore di Nocera Inferiore, l’intervento delle forze dell’ordine e l'aggressione ai carabinieri. Dopo otto anni dall'accaduto, è stato condannato ad un anno di reclusione lo scafatese L.F. , che era finito sotto accusa con la doppia contestazione di furto aggravato, resistenza e lesioni nei confronti di un militare dell’arma: in particolare, i fatti si sono verificati a Nocera Inferiore e Salerno: i militari lo individuarono dopo aver commesso il furto d’una Fiat 500, portata via dopo aver forzato la serratura, così da riuscire a metter in moto e scappar via. Era il 30 giugno del 2013, quando l’uomo fu raggiunto dai carabinieri. Contro uno di loro fece ricorso alla violenza, con pugni e calci sferrati nel mezzo dell’operazione che si concluse con l’arresto in flagranza di reato. In particolare, l’uomo voleva sottrarsi all’arresto dopo essere stato prima individuato e poi fermato, in possesso della vettura rubata. Il reato commesso a Nocera Inferiore e Salerno di mezzo registrò un vero e proprio inseguimento.

Fu a questo punto della vicenda che L.F reagì con violenza. In seguito all’arresto, con un militare che riportò delle lesioni giudicate guaribili nell’arco di 20 giorni, con un altro carabiniere come parte offesa, unitamente al legittimo proprietario dell’autovettura, l’uomo finiva al centro dell’inchiesta svolta dalla procura di Nocera Inferiore, che ha coordinato l’attività investigativa. Al termine della conclusione della fase preliminare, di rito scattava la richiesta di processo, con la celebrazione del dibattimento che s’è concluso con la condanna ad un anno emessa dal giudice del tribunale monocratico di Nocera Inferiore. La sentenza si completa, con equivalenza di attenuanti e aggravanti, con la confisca e la distruzione dell’armamentario sequestrato disposta, comprendente gli attrezzi necessari allo scasso: spadino, chiave fissa a stella e cacciavite, utilizzati per il furto d’auto.

