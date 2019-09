Giovedì 26 Settembre 2019, 06:30

Si erano fermati in un noto ristorante di Vietri sul Mare per consumare un pranzo romantico con vista mare, ma mentre la coppia di inglesi era intenta a gustare piatti a base di pesce, la loro auto è stata rubata. A recuperarla sono stati gli agenti del commissariato di polizia, diretti dal vicequestore Immacolata Acconcia che hanno intercettato l’utilitaria sulla strada nazionale in direzione di Nocera Inferiore e fermato il conducente. Il giovane, C.O di 17 anni, è stato denunciato per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale oltre che per guida senza patente. L’intervento tempestivo da parte degli agenti è stato possibile grazie ad un’attività mirata, predisposta dal vicequestore Acconcia. Nelle settimane scorse, infatti, era giunta la segnalazione di una serie di furti di auto, rubate in Costiera Amalfitana a turisti stranieri, portate in città e nascoste nelle frazioni collinari. Martedi pomeriggio una di queste vetture è stata recuperata.